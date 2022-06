Biden propõe suspender imposto federal sobre preço da gasolina por 3 meses

Leia mais no site: https://em.com.br / https://uai.com.br



O presidente Joe Biden defendeu nesta quarta-feira (22) sua estratégia para lidar com os preços recordes da gasolina, que envolve a suspensão por três meses de um imposto federal sobre os preços dos combustíveis, que dispararam e incomodam os americanos, poucos meses antes das eleições legislativas de meio de mandato.



"Suspendendo por 90 dias o imposto federal sobre a gasolina, de 18 centavos (por galão, 3,78 litros), podemos baixar o preço e dar algum alívio às famílias", declarou o presidente nesta quarta-feira na Casa Branca, pedindo ao Congresso que adote a medida fiscal, cuja eficácia é questionada.



"Sei que esta suspensão fiscal não vai resolver o problema por si só, mas vai dar (...) um pouco de ar" às famílias, acrescentou.



"Não é hora de lucrar", disse também aos distribuidores, a quem pediu que repassassem o desconto até o último centavo para os consumidores após uma possível redução de impostos.



O presidente democrata também pediu aos gigantes produtores de hidrocarbonetos, com os quais mantém relações tensas, que aumentem sua capacidade de refino e acompanhem as flutuações dos preços do petróleo bruto também para baixo e não apenas quando sobem.



O preço médio do galão de gasolina atingiu o recorde de 5 dólares nos Estados Unidos (4,968 dólares nesta quarta-feira), contra US$ 3 há 12 meses.



A alta tem consequências para a economia nacional e afeta o índice de aprovação do presidente americano, atualmente abaixo de 40%.



A suspensão do imposto federal de 18 centavos, junto com o imposto sobre diesel de 24 centavos por galão, durante a temporada de viagens de verão deve custar quase 10 bilhões de dólares ao fundo de infraestruturas de rodovias, normalmente financiado por estes tributos.



O governo afirma que outras fontes de receita podem compensar o déficit do fundo.



Além disso, a Casa Branca pede aos estados, que também impõem diferentes níveis de impostos sobre a gasolina, que eliminem temporariamente as tarifas ou disponibilizem mecanismos de compensação aos motoristas.



Vários estados já adotaram medidas do tipo, como Connecticut e Nova York. Na média, os estados cobram 30 centavos em impostos por galão de gasolina.



Mas de acordo com analistas, 46 estados ainda não anunciaram medidas, incluindo a Califórnia, onde a gasolina tem os maiores impostos e é a mais cara do país, com um preço que supera 6 dólares por galão.



- Dúvidas -



A secretária de Energia, Jennifer Granholm, se reunirá com as refinarias na quinta-feira para tentar convencê-las a aumentar suas capacidades.



O presidente assume um risco político ao tentar suspender os impostos, uma medida criticada antes que se soubesse que ele a proporia, mesmo dentro de seu próprio campo político.



A líder da maioria democrata na Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, rejeitou na semana passada a ideia que, segundo ela, a medida seria um "show".



Biden insistiu nesta quarta-feira que o preço da gasolina subiu dois dólares por galão devido à invasão russa da Ucrânia.



"Poderíamos ter fechado os olhos para as ações mortais de (Vladimir) Putin. O preço da gasolina não teria subido tanto. Acho que seria um erro", concluiu o presidente.



Os Estados Unidos realizarão eleições legislativas em novembro para renovar parte da composição do Congresso.



