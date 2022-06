Noruega pede que governo e oposição da Venezuela retomem diálogo no 'curto prazo'

A Noruega elogiou nesta quarta-feira (22) a presença de delegados do governo da Venezuela e da oposição em um encontro nesse país que busca a resolução de conflitos, enquanto fez votos pela continuidade dos esforços para retomar as negociações.



Após anos de tensão política, a mais recente tentativa de diálogo, na Cidade do México, está suspensa desde outubro de 2021, quando o governo socialista deixou a mesa em retaliação à extradição para os Estados Unidos por Cabo Verde de Alex Saab, empresário colombiano acusado de servir como "laranja" de Maduro.



"Felicitamos a presença no Fórum de Oslo de Jorge Rodríguez, em nome do governo, e Gerardo Blyde, em nome da delegação da Plataforma Unitária; esperamos que os esforços continuem no curto prazo para retomar o diálogo e a negociação na Venezuela", disse o governo norueguês no Twitter.



Tanto Rodríguez, colaborador próximo de Maduro que atualmente preside o Parlamento unicameral, com grande maioria pró-governo, quanto Blyde, viajaram à Noruega para participar do Fórum de Oslo, realizado nos dias 21 e 22 de junho.



A ministra das Relações Exteriores da Noruega, Anniken Huitfeldt, é a anfitriã do Fórum de Oslo, no qual "cerca de 100 mediadores de conflitos, tomadores de decisões de alto nível, especialistas e atores de processos de paz de todo o mundo se reúnem para compartilhar sua experiência em diplomacia da paz e resolução de conflitos", indica uma nota de imprensa.



Realizado desde 2009, "este ano falará sobre a busca de espaços para o diálogo em um mundo polarizado", acrescenta o texto.



