Os Estados Unidos pedem que "todas as partes se abstenham da violência" no Equador, depois de dez dias de protestos que deixaram mortos, feridos e desaparecidos, afirmou o chefe da diplomacia para a América Latina e o Caribe, Brian Nichols.



"Apoiamos os esforços para encontrar uma solução pacífica e negociada aos protestos no Equador e fazemos um apelo a todas as partes para que se abstenham da violência", destacou Nichols em um tuíte.