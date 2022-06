Eurodeputados alcançam acordo sobre reforma do mercado de carbono

Os eurodeputados formalizaram nesta quarta-feira (22) um acordo sobre a reforma do mercado europeu de carbono, duas semanas depois de uma surpreendente derrota do projeto original deste plano fundamental para o plano climático da União Europeia (UE).



Após intensas negociações, os eurodeputados adotaram o compromisso de ampliar o mercado de carbono e a eliminação progressiva, entre 2027 e 2032, das cotas de emissão atribuídas às empresas.



Essa eliminação seria adotada à medida que um imposto sobre o carbono às importações de países terceiros entra em vigor nas fronteiras da UE.



O acordo expresso na votação desta quarta-feira abre caminho para as negociações entre os eurodeputados e os Estados-membros do bloco.



Este acordo foi apoiado nesta quarta-feira por 439 votos a favor, com 157 contra e 32 abstenções.



Em 8 de junho, a iniciativa sofreu um revés catastrófico ao ser rejeitada pelo plenário do Parlamento Europeu, por ser considerada insuficiente pelos Verdes e Social-Democratas.



O projeto de reforma do mercado de carbono é um dos pilares centrais de um roteiro proposto pela Comissão Europeia em 2021, apoiado por 14 textos.



O plano elaborado pela UE inclui um mecanismo que amplia o sistema de comércio de cotas de emissão (conhecido pela sigla ETS) para incluir os setores de transporte e construção.