Repórteres sem Fronteiras acusam forças russas da morte de jornalista ucraniano

O fotógrafo ucraniano Maks Levin morreu provavelmente após ser torturado por tropas russas, indicou uma investigação de Repórteres sem Fronteiras (RSF) publicada nesta quarta-feira (22).



Os corpos de Levin e de seu acompanhante, o soldado Oleksiy Chernishov, foram encontrados em 1º de abril em uma floresta nos arredores de Moschchun, uma cidade localizada a cerca de 20 quilômetros de Kiev. Os dois homens desapareceram em 13 de março.



RSF enviou, entre 24 de maio e 3 de junho, uma equipe de investigadores formada entre outros pelo fotojornalista de guerra Patrick Chauvel, que trabalhou junto a Maks Levin durante alguns dias na região do Donbass, no final de fevereiro.



"As investigações permitiram descobrir elementos que indicam que o fotojornalista e seu acompanhante foram executados a sangue frio, depois de terem sido provavelmente interrogados e torturados pelas forças russas no dia de seu desaparecimento", indicaram os investigadores em seu relatório.



Para apoiar suas alegações, os investigadores fornecem fotos e uma descrição das provas materiais encontradas, segundo eles, na cena do crime: balas normalmente usadas pelo Exército russo, maços de cigarros, recipientes de comida, instruções para o uso de foguetes...



O relatório afirma que o jornalista e o soldado morreram após serem detectados por soldados russos ou foram capturados e torturados. No caso do soldado Oleksiy Chernishov), ele teria sido queimado vivo.



A investigação "apoiará nosso sexto processo" perante o Tribunal Penal Internacional (TPI) em Haia, disse a RSF à AFP.



O processo se concentrará "exclusivamente no caso Maks Levin", que já havia sido mencionado em um processo anterior, juntamente com vários outros casos em 27 de maio, acrescentou a organização.



A RSF garante que já prestou depoimento perante o sistema judiciário ucraniano, ao qual forneceu fotos da cena do crime.



Levin é um dos oito jornalistas mortos desde o início da guerra na Ucrânia. O último foi o francês Frédéric Leclerc-Imhoff, que morreu após ser atingido por um projétil disparado pelas forças russas em 30 de maio.