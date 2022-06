Festival viking na Escócia permitirá participação de mulheres pela primeira vez

As mulheres poderão participar pela primeira vez no próximo ano na principal procissão de tochas de um famoso festival viking realizado todo mês de janeiro na remota ilha escocesa de Shetland, anunciaram os organizadores nesta quarta-feira.



A comissão responsável pelo festival Up Helly Aa, que encerra a temporada festiva iniciada no Natal, considerou que chegou a hora de levantar as restrições às mulheres nesta procissão tradicionalmente masculina.



"A decisão significa que o festival em Lerwick na terça-feira, 31 de janeiro de 2023, terá uma dimensão diferente, mas não temos dúvidas de que sua essência e espírito permanecerão os mesmos", disse o secretário do comitê, Robert Geddes.



O evento, muito popular entre os turistas, tradicionalmente reúne cerca de mil homens vestidos de vikings, que se dividem em esquadrões para realizar uma marcha à luz de tochas pela cidade.



No final do desfile, os participantes usam suas tochas para incendiar uma réplica de um grande navio viking.



Realizado pela primeira vez em 1881, o evento moderno é famoso por suas festividades, que geralmente incluem danças tradicionais de Shetland.



As procissões rurais de Up Helly Aa em Shetland começaram a permitir a participação de mulheres em 2015, mas não pelo comitê de Lerwick.



"Sentimos que é hora de dar opções aos esquadrões, incluindo permitir a participação feminina", disse Geddes.



Os demais critérios de participação, ter mais de 16 anos e residir continuamente nas Shetland durante cinco anos, mantêm-se num evento que não se realiza desde 2020 devido à pandemia de covid-19.