Os terremotos mais mortíferos no Afeganistão

O terremoto que deixou pelo menos 1.000 mortos na madrugada desta quarta-feira (22) no Afeganistão é um dos mais mortíferos do país.



A seguir, uma lista dos terremotos que causaram mais mortes nos últimos 30 anos no país:



- 1991: 1.500 mortes -



Em 1º de fevereiro de 1991, um terremoto de magnitude 6,9 atingiu o Afeganistão e o noroeste do Paquistão, deixando pelo menos 1.500 mortos, segundo as autoridades afegãs.



O movimento telúrico foi sentido no norte da Índia e no Tadjiquistão.



- 1998: Milhares de mortes -



Em 4 de fevereiro de 1998, um terremoto deixou cerca de 4.500 mortos e milhares de desabrigados na província de Takhar (nordeste), na fronteira com o Tadjiquistão.



Em 30 de maio, um terremoto de magnitude 6,6 sacudiu novamente o nordeste do país, deixando cerca de 5.000 mortos, 1.500 feridos e causando destruição em várias aldeias nas províncias de Takhar e Badakhshan.



- 2002: Centenas de mortes -



Em 3 de março, um violento terremoto de magnitude 7,4 atingiu o norte do país, matando entre 70 e 150 pessoas na província de Samangan, segundo fontes.



Em 25 de março, outro terremoto de magnitude 6,1 deixou mais de 800 mortos, 300 feridos e milhares de desabrigados na cordilheira Hindu Kush, no norte. A aldeia de Nahrin, com 20.000 habitantes, foi completamente destruída.



- 2012: 75 mortes -



Em 11 de junho de 2012, três tremores de magnitude 5,2, 5,4 e 5,7 na escala Richter destruíram 114 casas na província de Baghlan, deixando 75 mortos.



- 2015: quase 400 mortes -



Em 26 de outubro de 2015, um terremoto de magnitude 7,5 atingiu o maciço de Hindu Kush, no caminho entre o Afeganistão e o Paquistão, deixando um total de 380 mortos nos dois países.