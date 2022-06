Os preços do petróleo fecharam em leve alta nesta terça-feira, após um dia de volatilidade, em meio a temores envolvendo o crescimento econômico global, à forte demanda em plena temporada de viagens no hemisfério norte e a preocupações com a economia japonesa, onde o iene registrou a menor cotação em 24 anos frente ao dólar.



O barril do Brent para entrega em agosto terminou em alta de 0,45%, a US$ 114,65, e o WTI para julho subiu 0,99%, a US$ 110,65.



"Se a situação entrar em colapso e assistirmos a uma perturbação no mercado de câmbio que ameace afetar a economia japonesa, isso poderia ser muito negativo para os preços do petróleo bruto", uma vez que o Japão é um grande importador, destacou John Kilduff, da Again Capital.