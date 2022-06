Biden diz que planeja conversar com o presidente Xi

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta terça-feira (21) que planeja conversar com seu colega chinês Xi Jinping, enquanto considera suspender algumas tarifas impostas a Pequim em uma tentativa de aliviar a inflação americana.



"Planejo ter uma conversa com o presidente Xi. Ainda não definimos quando", revelou Biden a repórteres. No fim de semana, Biden informou que uma ligação seria feita "em breve".



As conversas mais recentes entre os dois líderes datam de 18 de março, quando Biden alertou Xi sobre a inconveniência de ajudar a Rússia na invasão da Ucrânia.



Sob o mandato do presidente Donald Trump, tarifas de 25% foram impostas às exportações chinesas no valor de bilhões de dólares.



As sanções visavam punir o que os Estados Unidos consideram práticas comerciais chinesas desleais e proteger os produtores americanos.



A medida era politicamente popular na época, mas com a inflação atingindo máximas de 40 anos nos Estados Unidos, Biden tenta agora encontrar maneiras de aliviar a pressão sobre os preços e disse que está considerando cortar tarifas.



A secretária do Tesouro, Janet Yelen, está entre os funcionários do governo que disseram que a flexibilização das tarifas poderia ajudar a controlar a inflação.



Uma ligação entre Biden e Xi num futuro próximo já era esperada, em parte porque as tarifas da era Trump devem expirar em julho, a menos que sejam renovadas.