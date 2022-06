Plataformas de petróleo, alvos tentadores em um conflito

Plataformas petrolíferas offshore como as que a Ucrânia acaba de atacar no mar Negro são alvos tentadores e fáceis durante um conflito, mas as consequências ecológicas de sua destruição podem ser graves.



Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, na segunda-feira (20), às 8h, mísseis antinavio e um drone Bayraktar TB2 atacaram as plataformas de extração de gás BK-1 e Krym-1.



O pesquisador francês Pierre Grasser, especialista em defesa russa associado ao laboratório Sirice, explica que "um ataque com mísseis de cruzeiro Harpoon, como indica a comunicação russa, é tecnicamente possível, já que o local fica a 71 quilômetros da costa ucraniana".



De acordo com o ministério russo, "um forte incêndio ocorreu na plataforma BK-1, o que representava uma ameaça de catástrofe ecológica".



O site FIRMS, vinculado à Nasa, que permite o monitoramento de incêndios, mostrou um incêndio deflagrado no mar na segunda-feira que seguia ativo na manhã de terça-feira.



A AFP cruzou a localização com um banco de dados europeu que mostra estruturas de extração de hidrocarbonetos: ela corresponde à plataforma Modu Tavrida, também chamada de Boyko Towers, operada pela Chernomorneftegaz.



As instalações do mar Negro foram tomadas pelos russos após a anexação da Crimeia em 2014 e o gás é consumido na península, onde chega por gasoduto.



- "Tão estúpido quanto ocupar Chernobyl" -



Atacar uma plataforma "não é algo muito inteligente. É tão estúpido quanto ocupar Chernobyl", como fizeram os russos no início de sua ofensiva em 24 de fevereiro, afirma Thierry Bros, especialista em energia e clima do instituto francês Sciences Po.



Para justificar o ataque, um porta-voz militar ucraniano da região de Odessa, citado pela agência de notícias Interfax Ucrânia, disse nesta terça-feira que os russos montaram lá "pequenos fortes" e armazenaram equipamentos de defesa aérea, incluindo radares.



"Essas plataformas se tornaram instalações que ajudaram e estão ajudando os russos a fortalecer seu controle total da parte noroeste do mar Negro", acrescentou o porta-voz.



Essas declarações não puderam ser verificadas pela AFP.



Quanto maior o controle da Rússia sobre essa zona marítima, maior a ameaça para o resto da costa ucraniana e para Odessa em particular.



Do ponto de vista ecológico, não há risco de derramamento de petróleo por se tratar de uma plataforma de gás. Do ponto de vista energético, o impacto é quase nulo para a Rússia.



As plataformas que caíram em mãos russas em 2014 produziram entre 2013 e 2015 cerca de um bilhão de m³ por ano, "o que não é nada comparado à produção russa, que é de cerca de 640 bilhões de m³ por ano", lembrou Bros.



As plataformas são alvos tentadores porque são imóveis e difíceis de proteger. Já foram atacados em conflitos como a guerra entre Irã e Iraque (1980-1988) e a guerra do Golfo (1991).



"É complicado proteger uma plataforma contra um míssil desse tipo, já que não é otimizada para receber um sistema de autoproteção terra-ar. A cobertura efetiva só pode vir de navios de superfície", diz Grasser.