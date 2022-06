Chefe de polícia critica resposta policial ao massacre de Uvalde como 'fracasso absoluto'

A resposta policial para neutralizar o assassino de 19 crianças e duas professoras em uma escola de Uvalde, Texas, em 24 de maio, foi "um fracasso absoluto", afirmou um chefe da segurança desse estado, admitindo que a polícia esperou muito tempo para intervir.



"Só sabemos de uma coisa: há evidências indiscutíveis de que a resposta da polícia ao ataque à Robb Elementary School foi um fracasso absoluto e vai contra tudo o que aprendemos nas últimas duas décadas desde o massacre de Columbine" em 1999, declarou o diretor do Departamento de Segurança Pública do Texas, Steven McCraw, perante uma comissão de investigação do Senado desse estado no sul dos Estados Unidos.



Embora o tempo que a polícia levou para intervir e matar o jovem de 18 anos que entrou na escola armado até os dentes já tenha sido criticado, McCraw só reforçou as críticas durante esta audiência televisionada sobre o que foi o pior massacre em uma década.



"Três minutos depois da entrada do indivíduo no edifício oeste (da escola), havia um número suficiente de agentes armados com coletes à prova de balas para se isolar, distraí-lo e neutralizá-lo", detalhou.



O funcionário ressaltou que "o único que impediu o grupo de agentes comprometidos de entrar nas salas de aula 111 e 112 foi o comandante no local, que decidiu colocar a vida dos policiais à frente da vida das crianças", em referência ao oficial Pete Arredondo.



"Os policiais tinham armas, as crianças não. Os policiais tinham coletes à prova de balas, as crianças não. Os policiais estavam treinados, as crianças não", criticou.



Este responsável já havia emitido seu mea culpa nos dias seguintes ao massacre, ao estimar que os agentes deveriam ter agido mais rapidamente.