Ao menos 15 pessoas morreram nesta terça-feira (21), entre elas uma criança de oito anos, pelos bombardeios russos na região de Kharkiv, no leste da Ucrânia, anunciou seu governador.



"Quinze pessoas morreram e 16 ficaram feridas. Essas são as terríveis consequências dos bombardeios russos durante o dia na região de Kharkiv", disse Oleg Synegubov no Telegram.