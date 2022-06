Kaliningrado, um exclave russo entre países da Otan

Kaliningrado, às margens do Mar Báltico, é um exclave russo entre Polônia e Lituânia, dois países da Otan, que se tornou foco das tensões geradas pelas sanções impostas pela União Europeia (UE) contra Moscou por causa da ofensiva militar na Ucrânia.



Além disso, Kaliningrado é um posto militar de vanguarda russo na Europa e um ativo estratégico crucial.



Contudo, a região também está isolada em território hostil para a Rússia, cercada por dois países-membros da Otan e da UE, que apoiam firmemente a Ucrânia diante da invasão russa.



- Da Alemanha para a Rússia -



Kaliningrado nem sempre foi russo. A cidade foi fundada em 1255 durante a expansão germânica em território eslavo, e originalmente se chamava Königsberg.



O filósofo Immanuel Kant, nascido em 1724, passou a maior parte de sua vida em Königsberg, na época uma cidade prussiana.



A cidade foi conquistada pelos soviéticos em abril de 1945 após duros combates com os nazistas, e rebatizada de Kaliningrado.



O exclave, um território de pouco mais de 200 quilômetros quadrados, conta com um milhão de habitantes, metade deles na cidade de Kaliningrado, a capital administrativa do território de mesmo nome.



- Entroncamento econômico -



Desde o século XIX, a região é um entroncamento econômico entre os mundos germânico e russo. Desde 1996, o território é também uma zona econômica especial.



O exclave se beneficia de seus dois portos livres de gelo - Kaliningrado e Baltiisk - e de suas conexões viárias e ferroviárias para fazer comércio com seus vizinhos.



Contudo, a Lituânia introduziu em meados de junho restrições ao trânsito por via férrea de mercadorias afetadas pelas sanções europeias, que saem do território russo para a região de Kaliningrado.



Entre esses produtos estão metais, cimento, álcool, fertilizantes, e existe a intenção de ampliar a lista posteriormente para carvão e petróleo.



Segundo Moscou, essas restrições violam um acordo de 2002 entre Rússia e União Europeia, quando a Lituânia se juntou ao bloco.



Ao denunciar um "bloqueio", o governador de Kaliningrado, Anton Alikhanov, estimou que 40% do abastecimento do exclave via Lituânia poderia ser afetado.



- Fortaleza nuclear -



O território tem uma importante tradição militar, e serviu de fortaleza durante as duas guerras mundiais, e de bastião defensivo durante a Guerra Fria.



Diante da expansão da Otan, Moscou reforçou sua presença militar em Kaliningrado, organizando manobras importantes.



Nos últimos anos, foram instalados ali mísseis com capacidade nuclear e sistemas de defesa antiaérea S-400.



Em fevereiro de 2022, a Rússia também posicionou mísseis hipersônicos no território, pouco antes da entrada de suas tropas na Ucrânia.



É ali também que fica o quartel-general da frota russa do Mar Báltico.