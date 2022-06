Alemanha alega que cortes no fornecimento de gás russo para a Europa são um 'ataque'

Os recentes cortes nas entregas de gás russo a países europeus constituem um "ataque" que busca "semear o caos no mercado europeu da Energia", afirmou o ministro alemão da Economia e Clima, Robert Habeck, nesta terça-feira (21).



"A redução do fornecimento de gás através do gasoduto Nord Stream 1 é um ataque contra nós", disse o ministro em um discurso diante de empresários em Berlim.



Trata-se de um "ataque econômico" que foi "realizado deliberadamente" pelo presidente russo Vladimir Putin, continuou.



"Já vimos esta forma de agir em várias ocasiões, com a redução das entregas de gás à Bulgária, Polônia e Dinamarca", destacou Habeck.



Essas medidas pretendem "semear o caos no mercado europeu da energia", destacou.



O grupo russo Gazprom anunciou nos últimos dias um corte de 40% e depois outro de 33% de seus envios de gás via Nord Stream, alegando problemas técnicos.



Para enfrentar essa conjuntura, a Alemanha anunciou nesta terça-feira uma maior geração de energia elétrica até 2024 em suas usinas de carvão.