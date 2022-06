Filha trans de Elon Musk quer mudar de nome para cortar vínculos com o pai

Uma filha transgênero de Elon Musk, o homem mais rico do mundo, apresentou um pedido formal para mudar seu sobrenome e seu gênero, para romper todos os laços com o pai, segundo documentos acessados pela AFP nesta terça-feira (21).



"Não vivo mais com meu pai biológico e não quero mais que me associem a ele de forma alguma", escreveu a jovem em sua solicitação apresentada no primeiro dia após completar 18 anos.



O pedido foi apresentado em abril perante um tribunal de Santa Mônica, Califórnia, mas foi revelado neste fim de semana por vários veículos da imprensa americana.



Nascida como Xavier Alexander Musk, pede que a chamem de Vivian Jenna Wilson para que seu nome coincida com seu gênero e usando o sobrenome de solteira de sua mãe, divorciada de Elon Musk em 2008.



Musk, dono da Tesla e SpaceX, tem oito filhos: seis com Justine Musk (Wilson quando solteira) na década de 2000, dos quais um morreu poucas semanas após nascer e, mais recentemente, dois com a cantora e compositora Grimes.



TESLA MOTORS



Twitter