EUA denuncia comportamento 'perigoso' da Marinha iraniana

Três navios iranianos interagiram de forma "perigosa e pouco profissional" durante a passagem de navios da Marinha dos EUA pelo Estreito de Ormuz, forçando-os a emitir alertas, denunciou a Quinta Frota dos Estados Unidos, com sede no Golfo.



Os Estados Unidos e vários países árabes da região denunciam regularmente as ações do Irã nesta área marítima particularmente estratégica, uma rota marítima quase exclusiva para conectar os países produtores de petróleo do Golfo aos mercados mundiais.



"Três navios dos Guardiões da Revolução interagiram de maneira perigosa e pouco profissional quando navios da Marinha dos EUA transitaram pelo Estreito de Ormuz em 20 de junho", disse a Quinta Frota em comunicado.



Segundo ela, os dois navios americanos estavam realizando "um trânsito de rotina em águas internacionais quando três navios de ataque rápido se aproximaram".



Um deles se aproximou a "uma velocidade perigosamente alta" e "a menos de 50 metros de um dos navios da Marinha dos EUA, que emitiu sinais de alerta sonoros para evitar colisão".



Segundo esta fonte, esta interação durou uma hora e terminou quando o navio iraniano deixou a área. A Quinta Frota dos Estados Unidos está sediada no Bahrein, um reino do Golfo hostil ao Irã, localizado a cerca de 600 km do Estreito de Ormuz.