EUA renunciará quase completamente às minas antipessoais

Os Estados Unidos renunciarão ao uso de minas antipessoais fora da península da Coreia e se comprometem a não desenvolver, produzir ou exportar essas armas contra a população civil, anunciou a Casa Branca na segunda-feira (20).



"Mais uma vez, o mundo foi testemunha do impacto devastador que as minas antipessoais podem ter no contexto da guerra brutal e não provocada da Rússia contra a Ucrânia", afirmou Adrienne Watson, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, em um comunicado.



Ela especifica que o objetivo final de Washington é aderir à Convenção de Ottawa de 1997, o principal tratado internacional que proíbe minas antipessoais e que Washington não assinou.



Enquanto isso, os Estados Unidos abrirão uma exceção com a defesa da Coreia do Sul, mas alinham-se com grande parte dos compromissos deste texto, ou seja, voltam à sua posição anterior ao mandato do ex-presidente Donald Trump.



Em 2020, o ex-presidente republicano levantou as restrições que pesavam sobre a produção e uso pelos Estados Unidos dessas armas em relação à população civil.



As minas antipessoais, os "restos explosivos de guerra" e as "minas improvisadas" mataram uma média de 19 pessoas todos os dias em 2020, segundo a última contagem do Observatório de Minas.



O número de vítimas em 2020 aumentou 20%, devido à desaceleração da desminagem provocada pela pandemia de covid-19, segundo esta organização internacional.