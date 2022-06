Kellogg's anuncia divisão em três empresas

O grupo Kellog's, gigante americano do setor de cereais, anunciou nesta terça-feira (21) uma divisão em três empresas independentes.



Uma das novas empresas se concentrará em lanches para o mundo todo e cafés da manhã congelados para a América do Norte, a segunda em vendas de cereais na América do Norte e no Caribe e a terceira se especializará em alimentos à base de vegetais, anunciou o grupo em comunicado.



As empresas - que ainda receberão nomes oficiais - serão inicialmente conhecidas como Global Snacking Co., North America Cereal Co. e Plant Co. As duas últimas serão criadas como divisões isentas de impostos.



Kellogg's pretende concluir a divisão até o final de 2023, mas depende da aprovação das agências reguladoras dos Estados Unidos.



"Todos estes negócios têm um potencial autônomo significativo", afirmou o presidente e CEO da Kellogg's, Steve Cahillane, em comunicado.



"Um foco aprimorado permitirá que direcionem melhor seus recursos para suas distintas prioridades estratégicas", completou.



O grupo por trás de nomes conhecidos como Corn Flakes e Rice Krispies anunciou que a North American Cereal and Plant Co. permaneceria sediada em Battle Creek, Michigan.



KELLOGG