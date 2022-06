Os chanceleres dos países da União Europeia (UE) apoiaram a concessão à Ucrânia do status de candidato à adesão ao bloco, anunciou nesta terça-feira (21) o ministro francês de Assuntos Europeus, Clément Beaune.



No final de uma reunião de ministros da UE, Beaune afirmou que houve um "consenso total" para avançar com esse reconhecimento "o mais rápido possível", a poucos dias de uma cúpula em Bruxelas que deverá adotar uma posição formal do bloco.