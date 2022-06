Coreia do Sul completa com sucesso lançamento de foguete espacial de fabricação própria

A Coreia do Sul anunciou nesta terça-feira (21) que lançou um foguete espacial de fabricação nacional e colocou a carga em órbita, um grande passo para as aspirações do país asiático.



O Veículo Coreano de Lançamento Espacial II, batizado de Nuri, decolou da estação de Goheung às 7H00 GMT (4H00 de Brasília).



Os três estágios do foguete funcionaram e alcançaram a meta de 700 quilômetros de altura, conseguindo colocar um satélite de verificação de funcionamento em órbita, informou Seul.



O programa espacial da Coreia do Sul "deu um passo de gigante", disse Lee Jong-ho, ministro da Ciência e Tecnologia, que classificou a missão como um êxito.



"A Coreia do Sul virou a sétima nação do mundo a lançar um veículo espacial com tecnologia nacional", afirmou. O governo continuará trabalhando para transformar o país em uma "potência espacial", acrescentou.



Seul lançará um orbitador lunar em agosto, disse o ministro.



O lançamento desta terça-feira aconteceu oito meses depois de outra operação que não foi concluída com sucesso.



Em outubro de 2021, as três etapas do lançamento funcionaram da maneira correta, elevando o foguete a 700 quilômetros de altura. A carga útil de 1,5 tonelada também foi separada com sucesso, mas não foi possível colocar a simulação de satélite em órbita.



No teste desta terça-feira, além do simulacro de satélite, o Nuri transportou um satélite de verificação de funcionamento de foguetes e quatro pequenos satélites cúbicos desenvolvidos por quatro universidades locais para trabalhos de pesquisa.



- Ambições lunares -



O foguete de três estágios foi desenvolvido ao longo de uma década a um custo de 2 trilhões de wons (1,6 bilhão de dólares). Pesa 200 toneladas, tem 47,2 metros de comprimento e seis motores de combustível líquido.



Na Ásia, os países com programas espaciais avançados são China, Japão e Índia, enquanto a Coreia do Norte foi a última a entrar no grupo de Estados com capacidade para lançar seus próprios satélites.



A Coreia do Sul se tornou o sétimo país - sem incluir a Coreia do Norte - a lançar com êxito uma carga de uma tonelada em seu próprio foguete.



O programa espacial de Seul teve altos e baixos. Os dois dois primeiros lançamentos, em 2009 e 2010, com parte de tecnologia russa, acabaram fracassando.



O segundo deles explodiu dois minutos depois de estar no ar, um fiasco que provocou uma troca de acusações entre Seul e Moscou.



Em 2013, o teste terminou com sucesso, mas em sua primeira fase ainda incluía tecnologia russa.



"O fato de que agora temos nosso próprio foguete espacial significa que podemos testar e verificar a tecnologia necessária para projetos de exploração espacial no futuro", declarou Bang Hyo-choong, professor de Engenharia Espacial do Instituto Avançado de Ciência e Tecnologia da Coreia (KAIST).



O país pretende fazer quatro lançamentos similares até 2027.



O sucesso desta terça-feira pode abrir o caminho para a Coreia do Sul avançar em suas ambições espaciais, incluindo o projeto de levar uma sonda à Lua até 2030.