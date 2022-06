UE promete ajuda a vários países diante da insegurança alimentar

A União Europeia (UE) prometeu nesta terça-feira destinar quase 600 milhões de euros adicionais em ajuda para vários países, inclusive da África, Caribe e Pacífico, para superar a crise de segurança alimentar agravada pela guerra na Ucrânia.



Os fundos incluem 150 milhões de euros em assistência humanitária para as nações da África, do Caribe e do Pacífico, além de EUR 350 milhões para estimular a produção sustentável de alimentos a longo prazo.



Os recursos adicionais seriam reservados do fundo europeu de desenvolvimento para os países das três regiões.



Em um comunicado, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, destacou que a guerra da Rússia contra a Ucrânia "está cobrando um preço alto e sem sentido, não apenas para a população ucraniana, mas também para os mais vulneráveis do mundo".



Países ocidentais e a Ucrânia acusam a Rússia de bloquear as exportações de grãos e cereais ucranianos através do Mar Negro.