Rússia está provocando "destruição catastrófica" em Lysychansk, afirma governador

O exército russo está provocando uma "destruição catastrófica" em Lysychansk, localidade vizinha de Severodonetsk, leste da Ucrânia, afirmou nesta terça-feira o governador da região de Lugansk, Sergueiéi Gaiday.



"Há combates na zona industrial de Severodonetsk e uma destruição catastrófica em Lysychansk", afirmou Gaiday no Telegram. Na mensagem, ele destacou que "as últimas 24 horas foram difíceis" para as forças ucranianas.



O governador informou que os ataques prosseguem contra as três pontes que ligam as duas cidades, separadas pelo rio Donets, apesar de já estarem destruídas, o que deixou Severodonetsk isolada do resto dos territórios controlados pela Ucrânia.



"Os russos querem conquistar totalmente a região de Lugansk até 26 de junho", disse o governador, antes de insistir que não conseguirão.



Gaiday descreveu a madrugada de segunda-feira para terça-feira como a "calma antes da tempestade", com a previsão de mais ataques de artilharia nas próximas horas.