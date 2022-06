Coreia do Sul lança primeiro foguete espacial de fabricação própria

A Coreia do Sul lançou nesta terça-feira (21) seu primeiro foguete espacial de fabricação nacional, após uma primeira tentativa frustrada em outubro do ano passado.



O Veículo Coreano de Lançamento Espacial II, batizado de Nuri, decolou da estação de Goheung às 7H00 GMT (4H00 de Brasília).



"Parece que tudo transcorre de acordo com o previsto", afirmou um locutor durante a transmissão do evento pela televisão.



Em outubro de 2021, as três etapas do lançamento funcionaram da maneira correta, elevando o foguete a 700 quilômetros de altura. A carga útil de 1,5 tonelada também foi separada com sucesso, mas não foi possível colocar a simulação de satélite em órbita.



"Nuri se separa do satélite fictício", anunciou o canal YTN Television depois da decolagem, antes de insistir que o lançamento "parece ser um êxito".



No teste desta terça-feira, além do satélite fictício, Nuri transportou um satélite de verificação de funcionamento de foguetes e quatro pequenos satélites cúbicos desenvolvidos por quatro universidades locais para pesquisas.



O foguete de três estágios foi desenvolvido ao longo de uma década a um custo de 2 trilhões de wons (1,6 bilhão de dólares). Pesa 200 toneladas, tem 47,2 metros de comprimento e seis motores de combustível líquido.



Na Ásia, os países com programas espaciais avançados são China, Japão e Índia, enquanto a Coreia do Norte foi a última a entrar no grupo de Estados com capacidade para lançar os próprios satélites.