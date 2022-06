Canais de TV russos começam a ser exibidos em área ocupada do sul da Ucrânia

Os moradores de Kherson, região do sul da Ucrânia conquistada pela Rússia, terão acesso "gratuito" aos canais de televisão russos, anunciou nesta terça-feira (21) o ministério russo da Defesa.



"Os especialistas das unidades de transmissão das Forças Armadas russas conectaram e iniciaram a transmissão dos canais russos no último dos sete transmissores de televisão da região de Kherson", afirmou um comunicado do ministério da Defesa.



Quase um milhão de pessoas na região têm acesso gratuito aos principais canais da Rússia, acrescenta a nota oficial.



Entre as emissoras disponibilizadas estão as que pertencem ao grupo público VGTRK, que tem uma linha editorial ligada ao Kremlin.



A região de Kherson, que tem limite com a península da Crimeia anexada, foi conquistada pelo exército russo nos primeiros dias da ofensiva na Ucrânia, que começou no fim de fevereiro.



Desde então, Moscou pratica uma política de russificação dos territórios sob seu controle no sul da Ucrânia, que inclui a introdução do rublo, a moeda russa, e a entrega de passaportes russos.



Nesta terça-feira, um dos novos líderes pró-Rússia da região de Kherson, Kirill Stremusov, disse que o território pode fazer parte da Rússia "até o fim do ano".



"Teremos um referendo este ano. E após o referendo, vamos conversar com os governantes da Federação da Rússia para que nos aceitem dentro da Rússia", disse Stremusov, citado pela agência estatal TASS.