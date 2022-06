Holanda levanta restrições à geração de energia a carvão

A Holanda anunciou nesta segunda-feira (20) o levantamento das restrições à geração de eletricidade com carvão para compensar a queda da oferta de gás procedente da Rússia, um dia depois que a vizinha Alemanha adotou uma medida semelhante.



"O Conselho de Ministros decidiu levantar imediatamente as restrições à produção das usinas elétricas de carvão de 2022 a 2024", anunciou o ministro de Clima e Energia, Rob Jetten, em coletiva de imprensa.



"Isso significa que as usinas a carvão podem retornar à capacidade total em vez do máximo de 35%", acrescentou.



A decisão vem um dia depois que a Alemanha decidiu usar mais carvão para compensar os cortes no fornecimento de gás russo. Desde janeiro, as usinas de carvão holandesas não podiam operar com mais de 35% de sua capacidade máxima para reduzir suas emissões de CO2.



