Número de mortos após supostos ataques jihadistas no Mali sobe para 132

Nos últimos três dias, 132 civis foram assassinados nas cidades de Diallassagou, Diaweli e Dessagou, localizadas no centro do Mali. Os ataques foram atribuídos aos jihadistas, disseram as autoridades locais e um alto funcionário do governo nesta segunda-feira (20).



A situação sobre o terreno gerou informações contraditórias. Um funcionário, que deu depoimento em anonimato por razões de segurança, informou que a violência continuou.



Enquanto isso, o funcionário Nouhom Togo, em Bamako, contou que o exército regular conseguiu chegar ao local, permitindo a contagem de mortos. Togo informou nas redes sociais que o número de vítimas era muito maior.



Malí e Sahel são palcos de massacres civis atribuídos aos Jihadistas há meses. O país está afundado em uma profunda crise política, de segurança e humanitária desde 2012, no estouro de independência e insurgências jihadistas.



A propagação do jihadismo vem se estendendo ao centro do Mali e aos países vizinhos, como Burkina Faso e Níger.