Obra antissemita provoca polêmica em feira de arte contemporânea na Alemanha

A embaixada de Israel e os representantes dos judeus da Alemanha pediram nesta segunda-feira (20) aos organizadores da feira de arte contemporânea Documenta em Kassel (centro) que retirassem uma obra classificada como antissemita.



A feira, que começou no sábado, contém uma obra que mostra um soldado com uma cabeça de porco, uma estrela de Davi e a inscrição "mossad" em seu capacete, em referência aos serviços secretos de Israel.



A obra também apresenta um homem com dentes grandes, cabelos encaracolados, um chapéu com inscrição nazista da SS e um cigarro na boca, lembrando caricaturas antissemitas de judeus ortodoxos.



A obra "apresenta claramente motivos antissemitas", disse no Twitter o diretor do Centro Anne Frank e professor da Universidade de Frankfurt, Meron Mendel.



Em comunicado, a embaixada israelense em Berlim observou que "elementos presentes em algumas das obras lembram a propaganda de Goebbels" difundida "no momento mais sombrio da história alemã".



"Devem ser retirados imediatamente da exposição", pediu.



"A liberdade artística termina onde começa a misantropia", disse por sua vez Josef Schuster, presidente do Conselho dos Judeus da Alemanha.



A ministra alemã da Cultura também criticou a mostra.



A polêmica representa um novo golpe para este importante evento de arte contemporânea, que é celebrado a cada cinco anos e que nos últimos meses enfrentou acusações de antissemitismo.



O coletivo palestino The Question of Funding, altamente crítico da ocupação israelense, faz parte da mostra deste ano.



Mas o grupo é acusado de estar ligado ao movimento Boicote, Desinvestimento e Sanções (BDS), que pede boicote a Israel por sua ocupação de territórios palestinos.



O BDS foi rotulado como "antissemita" pelo parlamento alemão em 2019 e não pode receber financiamento público. Metade do orçamento da Documenta vem do governo federal.



