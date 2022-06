Coalizão governante em Israel quer dissolver o Parlamento e convocar eleições

O primeiro-ministro israelense Naftali Bennett e o ministro das Relações Exteriores, Yair Lapid, dois líderes da coalizão governante em Israel, apresentarão um projeto de lei para dissolver o Parlamento e provocar eleições antecipadas, anunciaram nesta segunda-feira (20).



"Depois de esgotar todas as tentativas de estabilizar a coalizão, o primeiro-ministro Naftali Bennett e (...) Yair Lapid decidiram levar o projeto de lei [para dissolver o Parlamento] ao voto na Kneset na próxima semana", disseram em um comunicado.



Bennett e Lapid reuniram em junho de 2021 uma coalizão única na história de Israel composta por partidos de direita, centro, esquerda e, pela primeira vez, um partido árabe, para encerrar os 12 anos de Benjamin Netanyahu como chefe de goveno.



Mas o acordo de coalizão Bennett-Lapid previa também uma rotação entre os dois homens na liderança do governo e a substituição de Bennett por Lapid em caso de dissolução do Parlamento.



Se o projeto de lei para dissolver o Parlamento for aprovado pelos parlamentares, Yair Lapid se tornará o primeiro-ministro de Israel até que o novo governo seja formado.