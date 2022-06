Homens armados sequestram 36 pessoas em duas igrejas na Nigéria

Homens armados sequestraram no domingo 36 pessoas em duas igrejas do noroeste da Nigéria, após terem atacado várias cidades do Estado de Kaduna, declararam as autoridades locais nesta segunda-feira (20).



"Trinta e seis pessoas foram sequestradas" por atacantes que invadiram a Igreja Batista Maranatha e a Igreja Católica de São Moisés na cidade de Rubu, disse o comissário de Segurança do Estado de Kaduna, Samuel Aruwan.



Três pessoas morreram, segundo Aruwan.



No domingo, os sequestradores "libertaram dois reféns, incluindo um líder comunitário. Trinta e quatro pessoas ainda estão nas mãos dos bandidos", acrescentou o comissário.



As autoridades destacaram que homens em motocicletas invadiram várias cidades do governo local de Kajuru.



Segundo moradores entrevistados pela AFP, os homens armados sequestraram a maioria dos reféns nas duas igrejas, mas também outras pessoas nas cidades.



Esses atos de violência ocorrem duas semanas após o massacre de 40 paroquianos em uma igreja do sudoeste, um evento que chocou o país mais populoso da África.