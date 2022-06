UE inclui jihadistas da África Ocidental à lista de sanções

Nesta segunda-feira a União Europeia (UE) adicionou em sua lista de sanções três comandantes jihadistas ligados à Al-Qaeda na África Ocidental. Eles foram acusados de ataques cometidos em Mali e Burquina Fasso.



"O grupo e as pessoas sancionadas são responsáveis por vários ataques terroristas, inclusive contra civis, missões de paz da ONU em Mali e contra as forças de defesa e segurança em Burquina Fasso", comunicou a União Europeia.



Sidan Ag-Hitta e Salem ould Breihmatt, altos comandantes da organização Jama'at Nusrat al-Islam Wal-Muslimin (JNIM), foram adicionados à lista. A filial Ansarul Islam, localizada em Burquina Fasso, e o principal líder Jafar Dicko também foram sancionados.



As atividades dessas pessoas "contribuíram para expansão da ameaça terrorista na África Ocidental e, portanto, representam uma grave e contínua ameaça para a UE e para a estabilidade regional e internacional", acrescentou o comunicado da UE.