Boris Johnson é brevemente hospitalizado para operação no nariz

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson foi brevemente hospitalizado na segunda-feira para passar por uma "operação de rotina muito pequena envolvendo seus seios paranasais", informou Downing Street.



Johnson "chegou ao hospital às 6 da manhã e a operação aconteceu" imediatamente, afirmou um porta-voz do primeiro-ministro. "Estava de volta em Downing Street pouco depois das 10 da manhã", acrescentou.



O primeiro-ministro, que completou 58 anos no domingo, agora descansa em sua casa e deve comparecer à reunião do conselho de ministros de terça-feira, informou o porta-voz, destacando que a operação estava prevista "há muito tempo".



Johnson foi visto nos últimos dias respirando como se estivesse muito resfriado.



Em abril de 2020, o líder conservador britânico passou vários dias no hospital, incluindo três dias na UTI, após contrair covid-19.



Durante essa hospitalização, o então ministro das Relações Exteriores, Dominic Raab, exerceu o papel de chefe de governo.



Raab, que agora é ministro da Justiça e vice-primeiro-ministro, e Simon Case, o mais alto funcionário britânico, foram informados com antecedência sobre a operação de hoje, destacou o porta-voz.