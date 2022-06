Tentativas de migrantes de atravessar o Canal da Mancha aumentam 68%

As tentativas de migrantes de atravessar o Canal da Mancha para chegar à Inglaterra dispararam no primeiro semestre de 2022, após 2021 já ter sido um ano recorde, indicou o ministério francês do Interior nesta segunda-feira (20) à AFP.



Entre 1º de janeiro e 13 de junho de 2022 houve "777 travessias e tentativas de travessias em pequenas embarcações, envolvendo 20.132 pessoas, um aumento de 68% em relação ao mesmo período do ano passado", indicou o ministério.



Pouco mais de 60% dessas tentativas foram frustradas pelas forças de segurança francesas, segundo a mesma fonte.



Em todo 2021, essas travessias marítimas bateram o recorde de 52.000 pessoas, das quais 28.000 alcançaram seu objetivo, segundo dados do ministério francês divulgados em janeiro.