Um adolescente morto e três feridos em tiroteio em Washington

Um jovem de 15 anos morreu e três pessoas ficaram feridas - incluindo um policial - em um tiroteio após um show não autorizado em Washington no domingo à noite, informou o chefe de polícia da capital dos Estados Unidos.



O tiroteio aconteceu após dois incidentes violentos durante um evento não autorizado que obrigou a polícia a encerrar o show, informou o comandante do Distrito de Columbia, Robert Contee.



Apesar da grande presença policial para dispersar a multidão, um jovem morreu ao ser atingido por um tiro nas proximidades.



Contee informou que a arma ainda não foi recuperada.



Antes do incidente, a polícia apreendeu duas armas perto do local e estava perseguindo um homem com uma pistola sem licença.



Estados Unidos enfrentam um profundo debate em meio a uma epidemia de violência por armas de fogo. Desde o início do ano, mais de 20.000 pessoas morreram por ferimentos provocados por tiros, de acordo com um balanço da ONG Gun Violence Archive, que inclui os suicídios.