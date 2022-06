A Alemanha, que anunciou no domingo que provavelmente aumentaria o uso de carvão para compensar os cortes no fornecimento de gás russo, mantém o objetivo de abandonar esta fonte de energia poluente até 2030, afirmou o governo na segunda-feira.



"A data de saída do carvão em 2030 não está em dúvida, em absoluto. É mais importante do que nunca que aconteça em 2030", disse o porta-voz do ministério da Economia, Stephan Gabriel Haufe.