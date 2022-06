Importações chinesas de petróleo russo aumentaram 55% em maio

As importações chinesas de petróleo russo aumentaram 55% em ritmo anual em maio, em um momento de sanções ocidentais contra a Rússia devido à invasão da Ucrânia, de acordo com dados oficiais publicados nesta segunda-feira.



A segunda maior economia mundial importou da Rússia 8,42 milhões de toneladas de petróleo, superando os envios de combustível da Arábia Saudita, que normalmente é o maio fornecedor da China.



Na semana passada, o presidente chinês Xi Jinping assegurou ao presidente russo Vladimir Putin seu apoio em questões de "soberania" e "segurança". Pequim anunciou um importante apoio diplomático a Moscou.



Os dados chineses foram publicados na semana em que o conflito da Ucrânia completará quatro meses e quando outros compradores evitam o petróleo russo.



Os números representam um aumento de 5,44 milhões de toneladas importadas pela China na comparação com maio de 2021.



A imprensa estatal informou no início do mês que a China está disposta a "intensificar a coordenação estratégica entre os dois países".



O Kremlin anunciou que os dois presidentes concordaram em aumentar a cooperação econômica diante das sanções "ilegais" impostas pelo Ocidente.



Os países ocidentais adotaram sanções sem precedentes contra a Rússia em represália pela invasão da Ucrânia. Moscou procura novos mercados e fornecedores para substituir as empresas estrangeiras que abandonaram o país.