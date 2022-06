Dirigentes da esquerda latino-americana saúdam eleição de Petro na Colômbia

A eleição do senador e ex-guerrilheiro Gustavo Petro como primeiro presidente da esquerda da Colômbia gerou reações imediatas de alegria entre os dirigentes latino-americanos que compartilham da mesma orientação ideológica.



Confira a seguir as principais manifestações, às quais se somam às do chefe da diplomacia da União Europeia e de um líder da oposição venezuelana.



- Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente do Brasil e candidato às eleições presidenciais de outubro:



"Felicito calorosamente os companheiros @petrogustavo, @FranciaMarquezM e todo o povo colombiano pela importante vitória nas eleições deste domingo. Desejo sucesso a Petro em seu governo. A sua vitória fortalece a democracia e as forças progressistas na América Latina".



- Nicolás Maduro, presidente de Venezuela:



"Cumprimento Gustavo Petro e Francia Márquez pela vitória histórica nas eleições presidenciais da Colômbia. Foi ouvida a vontade do povo colombiano, que saiu para defender o caminho da democracia e da paz. Novos tempos se aproximam para este país irmão".



- Henrique Capriles, dirigente opositor da Venezuela:



"Hoje, #19Jun, os colombianos votaram em paz e reafirmaram sua democracia. Em pouco mais de 1 hora o resultado foi conhecido. Na Colômbia vivem 2 M [milhões] de venezuelanos. Esperamos que o novo presidente governe com respeito e sem exclusão para eles".



- Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino da Venezuela e reconhecido como tal por mais de 50 países:



"A Colômbia é hoje o lar de 2 milhões de venezuelanos que fugiram em busca de futuro. Defendemos que a gestão do novo Presidente @petrogustavo mantenha a proteção aos venezuelanos vulneráveis em seu país e acompanhe a luta da Venezuela para recuperar sua democracia".



- Andrés Manuel López Obrador, presidente do México:



"A vitória de Gustavo Petro é histórica. Os conservadores da Colômbia têm sido tenazes e duros. O escritor José María Vargas Vila relatava que os ditadores do seu país 'molhavam em água benta seu punhal antes de matarr'".



- Gabriel Boric, presidente do Chile:



"Acabo de falar com @petrogustavo para cumprimentá-lo por sua vitória na presidência da Colômbia junto com @FranciaMarquezM. Alegria para a América Latina! Trabalharemos juntos pela unidade do nosso continente nos desafios de um mundo que muda velozmente. Sigamos!"



- Albero Fernández, presidente de Argentina:



"Me enche de alegria a vitória obtida @petrogustavo e @FranciaMarquezM e com o qual termina o processo eleitoral na Colômbia. Acabo de transmitir ao presidente eleito meus parabéns pela confiança que o povo depositou nele".



"Sua vitória convalida a democracia e assegura o caminho para uma América Latina integrada neste tempo que exige de nós a máxima solidariedade entre povos irmãos."



- Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba:



"Expresso meus mais fraternais cumprimentos a Gustavo Petro, @petrogustavo, por sua eleição com Presidente da Colômbia em histórica vitória popular. Reiteramos disposição para avançar no desenvolvimento das relações bilaterais pelo bem-estar dos nossos povos".



- Luis Arce, presidente da Bolívia:



"Parabéns ao povo colombiano! Nossos cumprimentos ao irmão @petrogustavo e à irmã @FranciaMarquezM por sua vitória hoje nas urnas. A integração latino-americana se fortalece. Nos unimos à festa das e dos colombianos. ¡Jallalla #Colombia". Jallalla é uma palavra quéchua que significa júbilo.



- Pedro Castillo, presidente do Peru:



"Acabo de ligar para @petrogustavo para cumprimentá-lo por sua histórica vitória democrática na Colômbia. Nos une um sentimento em comum que busca melhoras coletivas, sociais e de integração regional para nossos povos. Irmão Gustavo, conte sempre com o apoio do Peru".



- Daniel Ortega, presidente da Nicarágua, e Rosario Murillo, sua esposa e vice-presidente:



"Com todo o respeito e muito carinho ao seu Povo Saudamos sua Vitória Eleitoral de hoje, 19 de Junho. Esperamos o melhor para as Famílias desse país irmão (...) Que na Nossamérica Caribenha continuemos fortalecendo uma história como nossos Povos esperam e merecem".



- Guillermo Lasso, presidente do Equador:



"Cumprimentei por telefone @petrogustavo por sua eleição como presidente da nossa irmã, República da Colômbia, e reiterei a disposição do nosso Governo para fortalecer a amizade e a cooperação, priorizando o desenvolvimento e a integração dos nossos povos".



- Josep Borrell, chefe da diplomacia da União Europeia:



"Cumprimento @petrogustavo por sua eleição como o próximo Presidente da #Colombia. A Colômbia é um sócio fundamental para a UE. Conte com a União Europeia para seguir fortalecendo nossas relações".