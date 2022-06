A votação no segundo turno das eleições presidenciais na Colômbia se encerrou neste domingo (19) e começou a apuração para definir quem será o novo presidente do país entre o esquerdista Gustavo Petro e o milionário independente Rodolfo Hernández, informou a autoridade eleitoral.



Os colombianos votaram pacificamente entre as 10h e as 18h de Brasília para eleger o sucessor do conservador Iván Duque (2018-2022), que por lei não poderia se candidatar à reeleição.