A primeira-ministra francesa, Élisabeth Borne, advertiu neste domingo (19) sobre o "risco" que a França corre depois de a aliança de centro do presidente Emmanuel Macron perder a maioria absoluta no Parlamento diante de uma frente de esquerda e de uma extrema direita forte.



"Esta configuração constitui um risco para o nosso país", assegurou Borne, que prometeu buscar a partir da segunda-feira "uma maioria de ação". "Não há alternativa a esta união para garantir a estabilidade do país", acrescentou.