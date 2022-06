A aliança de centro do presidente Emmanuel Macron lidera as eleições legislativas na França, mas deve perder a maioria absoluta para a frente única de esquerda e para uma extrema direita em ascensão - conforme as primeiras projeções deste domingo (19).



A coalizão Juntos! , de Macron, obteria entre 200 e 260 cadeiras, seguida da Nova União Popular Ecológica e Social (Nupes, esquerda), com entre 150 e 200, e do Grupo Nacional (extrema direita), de 60 a 100, segundo projeções. A maioria absoluta é de 289 assentos.