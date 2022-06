Homens armados mataram pelo menos 20 civis em várias localidades ao norte da cidade malinesa de Gao, no sábado - disseram um policial e uma autoridade local neste domingo (19) à AFP.



"Terroristas criminosos assassinaram pelo menos 20 civis no sábado em várias aldeias da localidade de Anchawadj", a algumas dezenas de quilômetros ao norte de Gao, relatou uma autoridade da polícia regional, por telefone e sob anonimato.



Já uma outra autoridade local confirmou a morte de 24 civis e atribuiu a autoria do ataque a jihadistas.