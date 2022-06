Nobel da Paz: falta vontade política para tratar violência sexual em conflitos

O ganhador do Prêmio Nobel da Paz Denis Mukwege lamentou, neste domingo (19), por ocasião do Dia Internacional pela Eliminação da Violência Sexual em Tempos de Conflito, a falta de "vontade política" para erradicar esse tipo de violência.



"O estupro e a violência sexual são usados em todos os conflitos contemporâneos, em todo mundo, como é o caso, hoje, na Ucrânia", escreveu o ginecologista congolês, em um comunicado.



Em 2018, ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz por sua ação em favor das mulheres vítimas de estupro, usadas como armas de guerra.



"Constatamos, com amargura, que muitas vezes falta a vontade política, que os meios financeiros são insuficientes", acrescenta o médico.



"A cultura da impunidade, da qual os autores e instigadores desses atos hediondos se beneficiam, representa mais a norma do que a exceção", lamentou.



"Pedimos novamente à comunidade dos Estados (...) que mobilizem recursos humanos e financeiros para lidar com as consequências da violência sexual cometida e que redobrem os esforços para prevenir a repetição destes crimes", convocou Mukwege.