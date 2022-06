Presidente do Peru convoca reunião com líderes regionais sobre migração

O presidente peruano, Pedro Castillo, convocou no sábado (18) uma reunião com seus homólogos de Equador, Colômbia, Brasil, Bolívia e Chile para abordar a questão da migração, uma tema que afeta toda região.



"Vamos fazer um evento, em seu conjunto, para tratar de uma questão urgente que é a questão migratória. É uma questão que preocupa todos nós", disse Castillo, após liderar um Conselho de Ministros na cidade de Tacna, na fronteira com o Chile.



"Convido meus irmãos presidentes para que façamos esta reunião no Peru", acrescentou o presidente, sem especificar uma data.



Federico Luis Agusti, representante do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur), disse ontem à rádio RPP que o Peru é o segundo país do mundo com a maior população migrante venezuelana. Com cerca de 1,3 milhão de refugiados e migrantes, é superado apenas pela Colômbia, que abriga 1,8 milhão.