Secretária do Tesouro dos EUA prevê desaceleração do crescimento

A secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, disse neste domingo que prevê uma desaceleração no crescimento, mas ressaltou que uma recessão não é "inevitável".



"Prevejo que a economia vai se desacelerar", declarou Yellen no programa "This Week", da rede ABC, dias depois de o Federal Reserve (Fed, o Banco Central americano) ter elevado suas taxas de juros de referência.



Mas "não acho que uma recessão seja inevitável, para nada", enfatizou.



A economia dos Estados Unidos se recuperou vigorosamente do impacto da pandemia do coronavírus, mas a inflação galopante e os problemas nas cadeias de suprimentos ampliados pela invasão russa da Ucrânia aumentaram o pessimismo dos consumidores.