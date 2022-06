A Colômbia iniciou, neste domingo (19), a votação para a eleição presidencial, disputada entre o candidato de esquerda Gustavo Petro e o autoidentificado como "outsider" Rodolfo Hernández.



Às 8h locais (10h em Brasília), o presidente conservador Iván Duque, impedido por lei de concorrer à reeleição, depositou seu voto na Praça de Bolívar, em Bogotá.



O ex-guerrilheiro Petro venceu o primeiro turno com 40,3% dos votos, 12 pontos percentuais de vantagem sobre o milionário Hernández (28,2%). Para o segundo turno, porém, as pesquisas mostram um empate técnico entre os dois candidatos.



As seções eleitorais fecham às 16h locais (18h em Brasília).