Eleições na Colômbia: votação hoje (19/6) marca mudança na política do país

Risco de violência é uma das principais preocupações na Colômbia para a votação desta segunda (19/6) (foto: Daniel Muñoz/AFP)

Assim que as urnas forem fechadas, às 16h de hoje (18h em Brasília), os olhares dos 49 milhões de colombianos, mas também de toda a América Latina, estarão voltados para o anúncio sobre quem ocupará o Palácio de Nariño pelos próximos quatro anos. De um lado, o senador Gustavo Petro, 62 anos, ex-prefeito de Bogotá e integrante da guerrilha M-19 na década de 1980, tenta levar a esquerda pela primeira vez ao governo.









No primeiro turno, em 29 de maio, Petro venceu com 40% contra 28% dos votos. Hernández foi a grande surpresa, ao desbancar o direitista Federico “Fico” Gutiérrez, após uma ascensão meteórica nas pesquisas. O segundo país mais desigual do continente decide o seu futuro, hoje, entre programas de governo diametralmente opostos e um segundo turno marcado por muita desinformação nas redes e trocas de acusações

Conheça o perfil de Gustavo Petro e Rodolfo Hernández, candidatos do segundo turno das eleições na Colômbia (foto: AFP)

Com formação em economia, Petro se define como um “rebelde moderado” e atrai desconfiança entre os setores conservadores, pecuarista e uma ala do empresariado e do militarismo. Além de descartar a estatização da propriedade privada, ele propõe interromper a exploração de petróleo, transitar a economia para uma energia mais limpa, ampliar a produção de alimentos e reformar as regras de promoções dentro das forças militares.





Polêmica na extrema direita

Por sua vez, Hernández ganhou a pecha de excêntrico. Causou polêmica ao se confessar “seguidor de um grande pensador alemão, que se chama Adolf Hitler”. Depois, disse ter se enganado e que se referia ao físico Albert Einstein. Para se tornar presidente, aposta em um programa de combate à corrupção e se coloca como antissistema, defensor do capitalismo e da austeridade.





Entre as propostas de Hernández, estão o fechamento de embaixadas, a deportação de milhões de migrantes venezuelanos e possibilitar que todos os colombianos conheçam o mar. Também defendeu distribuir drogas aos viciados como forma de eliminar o narcotráfico e prometeu expor ao ridículo os parlamentares que não apoiarem suas medidas.

Domingo foi de preparação das seções: urnas serão fechadas hoje às 18h (horário de Brasília) (foto: Raul Arboleda/AFP)

Em entrevista à reportagem, Ernesto Samper Pizano, presidente da Colômbia entre 1994 e 1998 e secretário-geral da União de Nações Sul-Americanas (Unasul) de 2014 a 2017, admitiu que a polarização tomou conta da última etapa da campanha.





“Nas eleições de hoje, não estarão em jogo razões, mas emoções. As pessoas votarão contra o seu inimigo, e não a favor de seu amigo. A votação de hoje é histórica porque, depois de muitos anos de conflito armado e graças aos Acordos de Paz de Havana, metade da sociedade, que se encontrava mergulhada na estigmatização de sua participação política, confundindo-a com luta armada. sairá para votar. Creio que o fará em massa, a fim de escolher o primeiro governo de esquerda da Colômbia”, declarou.





"Posturas de outsiders"

Cientista político da Faculdade de Finanças, Governo e Relações Internacionais da Universidade Externado de Colombia (em Bogotá), Alejandro Bohorquez-Keeney explicou que as pesquisas mais recentes estão muito apertadas, o que impede uma projeção mais clara quanto ao vencedor.

Segundo turno das eleições na Colômbia foi marcado por baixarias e desinformação (foto: Raul Arboleda/AFP)

“Tanto Hernández quanto Petro apresentam posturas de outsiders, são distintos da classe política tradicional. E os eleitores colombianos claramente vão punir o voto tradicional. Eu me inclino a afirmar que Rodolfo Hernández será o ganhador, pois ele atacou o passado e a soberba de Petro. Na verdade, a Colômbia segue como uma sociedade tradicionalista e conservadora. O medo da esquerda prejudica Petro”, afirmou à reportagem, por telefone.





Colega de Alejandro na mesma faculdade, Magda Catalina Jiménez Jiménez disse que as últimas sondagens mostravam oscilação muito pequena entre os candidatos. “No primeiro turno, as pesquisas não consequiram prever a vitória de Hernández. Portanto, é complicado utilizá-las como indicadores de decisão. O mais importante é que se respeite o resultado das urnas”, explicou.