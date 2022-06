Biden cai ao descer de bicicleta mas não se machuca

O presidente americano, Joe Biden, de 79 anos, caiu ao tentar descer de sua bicicleta neste sábado(19) em Delaware, onde passa o fim de semana, mas se levantou rapidamente e garantiu que está "bem".



A queda foi durante uma pedalada matinal com sua esposa Jill em Rehoboth Beach, localidade próxima ao mar onde o casal costuma descansar no verão.



O presidente parou para falar com jornalistas e outras pessoas que o esperavam mas apoiou mal o pé e caiu de costas.



"Estou bem", disse Biden que levantou rapidamente, segundo um vídeo do incidente. Imediatamente, ele foi cercado por membros de sua equipe de segurança.



Vestido com bermuda, tênis azul, capacete e luvas, Biden não apresentou consequências visíveis da queda, segundo um jornalista.



Em seguida, o presidente conversou com as pessoas que circulavam pelo local e depois com vários jornalistas presentes, antes de retomar seu passeio de bicicleta cinco minutos depois.



"Como o presidente disse, seu pé ficou preso no pedal enquanto ele estava descendo, mas ele está bem", disse um funcionário da Casa Branca.



"Nenhuma atenção médica foi necessária", acrescentou. "O presidente está ansioso para passar o resto do dia com sua família."



Pouco depois, em um vídeo postado nas redes sociais, Biden foi visto saindo de uma igreja.



Jornalistas e espectadores perguntaram novamente se ele não havia se ferido na queda. O presidente não respondeu, mas pulou três vezes e ergueu os punhos com força.



A saúde de todos os presidentes dos EUA é monitorada de perto, mas especialmente a de Biden, o mais velho a ocupar o cargo.



Em novembro de 2020, já eleito, mas antes de sua posse, Biden quebrou o pé enquanto brincava com um de seus pastores alemães.