EUA aprova vacinas contra a covid para crianças pequenas

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos autorizaram neste sábado as vacinas anticovid Pfizer e Moderna para crianças entre seis meses e cinco anos, algo que o presidente Joe Biden chamou de "passo monumental" na luta contra o vírus.



Os Estados Unidos tornam-se assim o primeiro país a aprovar o uso de vacinas de RNA mensageiro para crianças a partir dos seis meses de idade.



A Food and Drug Administration (FDA) dos Estados Unidos já havia autorizado seu uso emergencial para essa faixa etária na sexta-feira.



No entanto, também era necessária a autorização do CDC, principal órgão de saúde do país. Antes, apenas os maiores de cinco anos podiam ser vacinados.



"Sabemos que milhões de pais e tutores estão ansiosos para vacinar seus filhos pequenos e, com a decisão de hoje, agora é possível", disse a diretora do CDC, Rochelle Walensky, em comunicado.



Após a luz verde da FDA, o governo dos EUA começou a distribuir milhões de doses da vacina em todo o país.



Biden prometeu aos pais que as consultas de vacinação poderiam ser agendadas já na próxima semana em hospitais, clínicas, farmácias e consultórios médicos.



PFIZER