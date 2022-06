Um terceiro suspeito de participar do assassinato do jornalista britânico Dom Phillips e do especialista indigenista Bruno Pereira na Amazônia brasileira se entregou na manhã deste sábado (18) - anunciou a Polícia Federal (PF).



Jeferson da Silva Lima, conhecido como "Pelado da Dinha", "que se encontrava foragido, se entregou na delegacia de Atalaia do Norte", no oeste do Amazonas, e "será interrogado", informou a polícia em um comunicado.