Uma divisão da polícia alemã informou, neste sábado (18), que está investigando centenas de possíveis crimes de guerra cometidos por tropas russas na Ucrânia e que buscará identificar as autoridades militares e políticas envolvidas.



"Até o momento, recebemos centenas de indícios" nesse sentido, afirmou o diretor do Escritório Federal de Investigação Criminal da polícia alemã, Holger Münch, ao jornal "Welt am Sonntag".



A investigação não se refere apenas aos supostos autores de crimes de guerra, mas também aos líderes militares e políticos destas ações.



"Esta é a parte mais complexa da nossa investigação, é um complexo quebra-cabeças", completou.