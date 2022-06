Franceses de territórios de ultramar e do exterior votam no 2º turno das legislativas

Os eleitores franceses dos territórios de ultramar e que vivem no exterior começaram a votar, neste sábado (18), no segundo turno das eleições legislativas, nas quais a aliança de centro do presidente Emmanuel Macron tentará manter sua maioria absoluta contra uma esquerda unida que teve bons resultados no primeiro turno.



Em torno de 48 milhões de eleitores franceses são esperados nas urnas a partir das 6h GMT (3h em Brasília) de domingo. Em função das diferenças de fuso horário, alguns eleitores dos territórios ultramarinos franceses começaram a votar hoje.



Os territórios ultramarinos franceses na América são Saint Pierre e Miquelon (um arquipélago na costa do Canadá), Guiana (América do Sul) e as ilhas francesas do Caribe (Martinica, Guadalupe, Saint Martin e Saint Barthélemy). No Pacífico, a França tem territórios na Polinésia, Wallis e Futuna e Nova Caledônia; e, no Oceano Índico, a ilha da Reunião e Mayotte.